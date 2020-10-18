Власти Нагорно-Карабахской республики сообщили, что готовы соблюдать новое перемирие.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о введении очередного режима прекращения огня с полуночи 18 октября. Ранее аналогичный режим вводился 10 октября.

"Мы приветствуем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ Армении по прекращению огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта и для снижения напряженности. Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня по гуманитарным соображениям на взаимной основе до 2020 года. Согласно Московскому заявлению от 10 октября и договоренностям от 17 октября", — сообщили в МИД НКР.