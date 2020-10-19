В США рассматривают возможность исключения Турции из НАТО

В Палату представителей Конгресса США поступило предложение рассмотреть вопрос об исключении Турции из НАТО. Инициатива принадлежит представителю Демократической партии Тулси Габбард.

По её мнению, именно Турция в ответе за эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Габбард утверждает, что Анкара использует сирийских наёмников для преследования своих интересов в Карабахе.

Это полностью противоречит политике НАТО, которая выступает за немедленное прекращения боевых действий в регионе.