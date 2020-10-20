В Красноярске мужчина ударил кондуктора за просьбу надеть маску

Житель Красноярска был арестован на 13 суток за то, что ударил кондуктора, попросившего его надеть медицинскую маску в общественном транспорте.

Об этом сообщили в региональном главке МВД.