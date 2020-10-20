Житель Красноярска был арестован на 13 суток за то, что ударил кондуктора, попросившего его надеть медицинскую маску в общественном транспорте.
Об этом сообщили в региональном главке МВД.
"В ходе проверки полицейские выяснили, что один из пассажиров вел себя агрессивно, отказался надеть медицинскую маску и нанес побои женщине-кондуктору. Его личность была установлена, а сам он задержан… Судьей мирового суда Октябрьского района… ему назначен административный арест сроком на 13 суток", — сказано в сообщении.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.