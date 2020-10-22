Истребители сопроводили американские самолёты вдоль границ России

Российские истребители сопроводили два американских бомбардировщика в воздушном пространстве над Беринговым морем вдоль границ России.

Приближающиеся к российской границе цели были обнаружены 21 октября. Из состава дежурных по противовоздушной обороне в воздух были подняты истребители Миг-31 и Су-35.

Оказалось, что к государственной границе приблизились два стратегические бомбардировщики B-1В ВВС США.

Как сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, истребители сопроводили американские самолёты над акваторией Берингова моря и после разворота американских бомбардировщиков вернулись на аэродромы базирования.