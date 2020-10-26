Пилоты вертолётов Ми-8 и Ми-24 отработали в Республике Алтай прохождение горных перевалов на высоте 2,5 тысячи метров.
В манёврах были задействованы военнослужащие авиационного полка Центрального военного округа, базирующегося в Новосибирске.
Пилоты отработали навыки облёта вершин и скальных участков в сложных погодных условиях, обнаружение и эвакуацию условно раненного, а также действия при возникновении нештатных ситуаций.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в учении были задействованы 10 вертолётов и 70 военнослужащих.
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