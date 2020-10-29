Российский флот взял на контроль корабли НАТО в Чёрном море

Российский военно-морской флот взял на контроль военные корабли НАТО, вошедшие в Чёрное море. Об активизации кораблей военного блока в Чёрном море сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы Черноморского флота следят за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО. В её состав входят силы и средства ВМС Греции, Италии и Испании. Сообщается, что группировка зашла в акваторию Чёрного моря 7 июля этого года.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на собеседника в Минобороны, вероятно, радары кораблей НАТО направлены на побережье Крыма.

Отметим, что натовские корабли далеко не впервые заходят в Чёрное море. Как только это происходит, корабли тут же оказываются под наблюдением российского флота.

Боевые корабли НАТО, которые заходят в Черное море, тут же оказываются "на карандаше" российских радаров и на прицеле береговых "Балов", "Бастионов", кораблей и авиации Черноморского флота. И США так ведут российские корабли у своих границ, ранее рассказывали в Генштабе.