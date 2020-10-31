Армения запросит у России военную помощь

Армения не исключает, что ей потребуется военная помощь от России. Об этом сообщил посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что готовы оказать военную поддержку Еревану, если боевые действия развернутся непосредственно на территории республики.