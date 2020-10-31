Армения не исключает, что ей потребуется военная помощь от России. Об этом сообщил посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что готовы оказать военную поддержку Еревану, если боевые действия развернутся непосредственно на территории республики.
"В соответствии с нашим межгосударственным договором речь идет о незамедлительном проведении консультаций, так как мы считаем, что угроза непосредственно уже у наших границ, а в некоторых случаях — на нашей территории. Поэтому мы считаем, что можно ссылаться на двусторонний договор, который у нас существует. Речь идет о консультациях, дабы зафиксировать масштаб помощи, вид помощи, которая необходима, другие детали", — сообщил армянский дипломат.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?