В Карабахе военные Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "Куб"

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении в Карабахе зенитно-ракетного комплекса "Куб" вооружённых сил Армении ударом высокоточного снаряда с воздуха. Установка находилась в районе селения Чердаклы.

Кроме того, Азербайджан распространил кадры ударов ствольной артиллерии по позициям армянской стороны.

В свою очередь, Армения обвиняет своих противников в ударах по гражданскому населению. Пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян сообщил о минимум одной жертве среди мирных граждан.

Как сообщает портал topwar.ru, "Куб" — зенитно-ракетный комплекс, разработанный и производившийся в советское время. Первоначальная версия была выпущена в 1967 году. Установка способна поражать цели на расстоянии до 22 километров и до восьми километров по высоте.