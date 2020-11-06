Партия новейших автоматов АК-12 поступила на вооружение спецназа ЮВО

Партию новейших автоматов Калашникова АК-12 получил спецназ Южного военного округа в Карачаево-Черкессии. В подразделения доставили более 100 единиц оружия.

Сообщается, что для производства нового автомата применялась технология последних разработок: улучшилась эргономика оружия, повышена кучность стрельбы и ресурс ствола. Для автомата был разработан новый магазин, который можно использовать в качестве упора для стрельбы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в ближайшее время военнослужащие на полигоне проведут пристрелку и обслуживание оружия.