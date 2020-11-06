На полигоне Хмелёвка морские пехотинцы Балтийского флота провели тренировку с преодолением психологической полосы препятствий.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, данная полоса предназначена для закрепления навыков морально-психологической устойчивости.
Полоса длиной 500 метров имитирует условия, максимально приближенные к боевым. Преодоление препятствия сопровождается дымовыми завесами, открытым пламенем и звуками реального боя.
После прохождения полосы бойцы прошли психодиагностику. В тренировке приняли участие 100 военнослужащих.
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