В Санкт-Петербурге правоохранители задержали подростка 2005 года рождения, который попытался расправиться со своей младшей сестрой и матерью.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.
"По данным следствия, подозреваемый в ночь на 8 ноября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Лужской улице, на почве личных неприязненных отношений нанёс своей малолетней сестре три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча", — сказано в сообщении ведомства.
"Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство вышеуказанных лиц, подозреваемый до конца не смог по независящим от него обстоятельствам — в связи с оказанием ему сопротивления со стороны отца", — добавили в СК.
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