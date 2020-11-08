Подросток пытался убить младшую сестру и мать

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали подростка 2005 года рождения, который попытался расправиться со своей младшей сестрой и матерью.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.