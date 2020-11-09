В Ивановском соединении ВДВ прошли занятия со специалистами РХБ защиты

В Ивановском гвардейском соединении ВДВ прошли тактико-специальные занятия со специалистами радиационной, химической и биологической защиты.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, к занятиям на разных площадках одновременно приступили более 100 военнослужащих.

Специалисты выполнили задачи по РХБ разведке, дегазации и деактивации воздушно-десантной техники, преодолению условно зараженных участков местности, постановке дымовых завес.

Военные получили навыки противодействия диверсионным группам противника в условиях применения им химоружия и радиационного заражения местности.

Кроме того, специалисты отработали блокирование и уничтожение вооружённой группы, в которой приняли участие огнемётные расчёты.