Благодаря посредничеству России конфликт в Нагорном Карабахе может быть окончательно урегулирован.
Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, ввод российских миротворцев в регион "принесёт мир в Нагорный Карабах".
"Подписание лидерами России, Азербайджана и Армении соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев, уверен, будет способствовать окончательному урегулированию армяно-азербайджанского противостояния", — считает политик.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.