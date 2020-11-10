Слуцкий оценил посредничество России в конфликте Армении и Азербайджана

Благодаря посредничеству России конфликт в Нагорном Карабахе может быть окончательно урегулирован.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, ввод российских миротворцев в регион "принесёт мир в Нагорный Карабах".