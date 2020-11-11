ЗВО: разведчики устроили засаду на колонну техники условного противника

В Нижегородской области разведчики танковой армии Западного военного округа организовали засаду на колонну техники условного противника.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, провела скрытую установку взрывных устройств, инженерное обустройство огневых позиций и подготовила пути отхода.

Особенностью тренировки стало выполнение задачи в сложной тактической обстановке: военные должны были изъять важные документы из бронеавтомобиля.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовались дымы и взрывпакеты.

В тренировке приняли участие 500 военнослужащих и около 50 единиц техники.