Часть военнослужащих Нагорно-Карабахской республики не согласны с договором о прекращении войны, который был заключён Арменией и Азербайджаном при поддержке России.
Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, около половины военнослужащих НКР пока остаются на своих позициях и готовятся к партизанской борьбе против азербайджанских солдат и российских миротворцев.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.