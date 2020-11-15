Часть военных НКР могут стать партизанами

Часть военнослужащих Нагорно-Карабахской республики не согласны с договором о прекращении войны, который был заключён Арменией и Азербайджаном при поддержке России.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, около половины военнослужащих НКР пока остаются на своих позициях и готовятся к партизанской борьбе против азербайджанских солдат и российских миротворцев.