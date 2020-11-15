В Нагорный Карабах подмосковного аэропорта Жуковский вылетела оперативная группа МЧС России.
"Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек", — сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС Евгения Зиничева.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.