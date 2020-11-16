В суд поступил иск от адвоката историка-расчленителя Олега Соколова Александра Торгашева.

Правозащитник потребовал от Первого канала удалить выпуск передачи "Док-Ток", в котором обсуждаются издевательства Соколова над Екатериной Пржигодзкой.

"Действуя от имени своего доверителя я также прошу в иске удалить данный выпуск передачи с сайта Первого канала и взыскать с Пржигодзкой и Первого канала по 1 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда", — отметил Торгашев.