Искать преступников будет ИИ, если правительство даст на них денег МВД

МВД России запросило финансирование для нового проекта, который будет использовать нейронные сети, чтобы помочь идентифицировать причастных к преступлениям.

Как сообщает RT, эти планы были представлены на стратегическом совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По подсчётам чиновников Министерства, для финансирования разработки потребуется более 55 млрд рублей.

Согласно дорожной карте проекта, инструмент искусственного интеллекта, который предположительно имитирует работу человеческого мозга, будет использоваться для поиска рецидивистов.

Как следует из материала RT, в министерстве говорят, что новое ПО "обладает потенциалом определить индивидуальные анатомические особенности человека, полученные с использованием биологического материала с места преступления. Эти реконструкции, возможно, основанные на капле крови или единственном волоске, могут быть использованы как фотопленка для поиска и идентификации преступника".

К слову, за последние 15 лет в России значительно увеличены расходы на правоохранительные органы:

в настоящее время страна выделяет более двух триллионов рублей полиции и силам безопасности.

По словам генерального прокурора, за этот период произошло устойчивое снижение числа таких серьезных преступлений, как убийства и незаконный оборот наркотиков.