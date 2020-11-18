Совфед дал согласие Путину на использование миротворцев в Карабахе

Совет Федерации дал согласие президенту на использование Вооруженных сил России в Карабахе.

Ранее стало известно, что Владимир Путин направил в Совфед обращение об использовании российских миротворцев в Карабахе. Об этом РИА "Новости" сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он пояснил, что согласие Совета Федерации необходимо, так как речь идёт не о военной операции, а о плановом мероприятии, которое будет продолжаться несколько лет.

Кроме того, член Совфеда отметил, что миротворческий мандат российских вооружённых сил в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью его продления.