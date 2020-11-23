Больше практики: в ГИБДД рассказали, как изменится экзамен на права

В ГИБДД рассказали, как изменится сдача экзаменов на право управления транспортным средством.

В соответствии с новой редакцией административного регламента по проведению экзаменов, который начнёт действовать с 1 апреля 2021 года, инспекторы будут уделять больше внимания навыкам вождения в реальной обстановке.

"В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических,но и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. (Они — Прим. ред.) непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя", — рассказал РИА "Новости" глава ГИБДД России Михаил Черников.

С апреля следующего года этап экзамена "площадка" будет сокращён, а количество упражнений, выполняемых кандидатом в водители, в реальной обстановке, напротив, возрастёт.

В ГИБДД отметили, что новая система позволит инспекторам более чётко понимать, насколько водитель готов к управлению транспортным средством.