Более двух тысяч беженцев вернулись в Карабах за сутки

За весь период, который российский миротворцы находятся в Нагорном Карабахе, в регион вернулись более 11 тысяч беженцев.

Только за последние сутки в свои дома вернулись 2334 беженца. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.