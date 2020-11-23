За весь период, который российский миротворцы находятся в Нагорном Карабахе, в регион вернулись более 11 тысяч беженцев.
Только за последние сутки в свои дома вернулись 2334 беженца. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 11 тысяч жителей Нагорного Карабаха", — отметил военнослужащий.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.