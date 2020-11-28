Недавно в СМИ появились сообщения о том, что американский эсминец USS Ross вторгся в территориальные воды России недалеко от Калининграда.
Судно якобы прошло в российских водах около восьми километров, прежде чем повернуть назад. Примечательно, что на борту эсминца находятся крылатые ракеты "Томагавк".
За последнее время это уже второе сообщение о нарушении российских государственных границ военными кораблями США.
"Если верить интернет-рисовалкам, то американский эсминец USS Ross, гостящий в польском порту Гдыня, около 13 часов назад целенаправленно вторгся в территориальные воды России напротив Калининграда, нарушив всё, что только можно и что нельзя", — сообщил Telegram-канал "Оперативная линия".
До сих пор ни одна из сторон не прокомментировала инцидент, поэтому эксперты склоняются к мнению, что на самом деле за эсминец выдавало себя какое-то маломерное судно.
"Судя по всему, это вариант подмены данных АИС. Этим часто пользуются, например, бомбардировщики и разведчики, а также подводные лодки в надводном положении, меняя HEX-коды и маскируясь под какие-нибудь малозначащие цели. Это мог быть выход какой-нибудь "маломерки" с ответчиком, выдающим код эсминца, а мог быть и программный вброс в систему АИС" — заявили "Правде. Ру" в "Оперативной линии".
"В любом случае это была крутая провокация", — отмечает автор Telegram-канала.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.