На Калининград могло "посягать" маломерное судно, а не эсминец США

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что американский эсминец USS Ross вторгся в территориальные воды России недалеко от Калининграда.

Судно якобы прошло в российских водах около восьми километров, прежде чем повернуть назад. Примечательно, что на борту эсминца находятся крылатые ракеты "Томагавк".

За последнее время это уже второе сообщение о нарушении российских государственных границ военными кораблями США.

"Если верить интернет-рисовалкам, то американский эсминец USS Ross, гостящий в польском порту Гдыня, около 13 часов назад целенаправленно вторгся в территориальные воды России напротив Калининграда, нарушив всё, что только можно и что нельзя", — сообщил Telegram-канал "Оперативная линия".

До сих пор ни одна из сторон не прокомментировала инцидент, поэтому эксперты склоняются к мнению, что на самом деле за эсминец выдавало себя какое-то маломерное судно.