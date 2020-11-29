Фургал пожаловался, что не может заниматься спортом в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался, что не может заниматься спортом в СИЗО.

Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. По его словам, в "Лефортово" нет помещения, где можно было бы организовать спортзал.

Также Фургалу не нравится, что в СИЗО нельзя купить мороженое, поскольку тюремный ларёк работает только один раз в месяц.