В Степанакерте развёрнут военный госпиталь

На территории единственного аэропорта Ханкеди, который способен принимать крупные самолеты в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, Министерство обороны России завершило развертывание военно-полевого госпиталя. Он предназначен для оказания медицинской помощи населению Нагорного Карабаха.

Ярослав Иванов, начальник медицинского отряда: "Завершено развертывание пневмокаркасных модулей. В первую очередь мы ориентируемся на медицинское обеспечение миротворческого контингента. И мы готовы оказать помощь мирному населению. На своих фондах готовы разместить до 40 человек".

Уже сейчас на территории госпиталя находятся более шестидесяти квалифицированных медицинских специалистов: от военных хирургов до анестезиологов и эпидемиологов. Вместе с ними начинают свою работу медсестры и сотрудники среднего медицинского персонала. Все готовы к оказанию первой квалифицированной врачебной помощи.

Ранее медики были доставлены силами военно-транспортной авиации только до Еревана. Откуда им пришлось совершить трехсоткилометровый марш в Степанакерт в сопровождении военной полиции и патрулей российского миротворческого контингента.

Всего Минобороны планирует направить в Нагорный Карабах 122 военнослужащих, 66 тонн материальных средств и 54 единицы специальной техники.