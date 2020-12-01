Польско - НАТОвские учения Tumak-2020: пьянство, драки и скандал

Главная тема польских СМИ в последние дни — скандальные итоги совместных с американцами военных учений Tumak-2020, завершившиеся на прошлой неделе.

Учения Tumak-2020 проходили на полигоне Центра Подготовки Сухопутных Войск в Orzyszu и на территории двух польских провинций.

Участие в них приняли 5 тысяч военнослужащих и тысяча единиц боевой техники.

К слову, сами маневры не освещались в средствах массовой информации. Почему — стало понятно лишь теперь, когда всё закончилось.

Оказывается, союзникам не удалось найти общего языка и они не столько совершенствовали военные навыки, сколько скандалили, оскорбляли друг друга, дрались и пьянствовали.

Причиной конфликта между солдатами Польши и США стало "грубое поведение американцев".

Некоторые подробности сообщило сегодня издание Dziennik-polityczny.com.

"Во время Tumak-20 планировалось совместно отработать методы и процедуры, которые объединяют наши войска с войсками американскими, британскими, румынскими и хорватскими. Но всевозможные проблемы, которые появились во время маневров, привели к невыполнению задач и фактически срыву учений, — цитирует издание слова пресс-секретаря польского командования Брендова Набздяка. — Во время тренировки между солдатами американской армии и их польскими коллегами произошел конфликт. Поводом стало хамское поведение американцев. После ужина группа пьяных американских солдат начала оскорблять поляков, называя их польскими свиньями, выражая свое недовольство условиями проживания и уровнем подготовки солдат 15-ой бригады. В связи с этим произошла драка, в которой некоторые польские солдаты получили тяжелые ЧМТ".

Со своей стороны, командир группы НАТО подполковник Джеффри Хиггинс переложил вину на польских вояк.

Сейчас Министерство национальной обороны Польши проводит расследование.