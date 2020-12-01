В Москве на улице Тверской-Ямской неизвестные в костюмах курьеров доставки еды разгромили стеллажи и витрины магазина.
Также нападавшие избили охранника. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Установлено, что 29 ноября в 23.14 в помещение магазина по указанному адресу ворвались трое неизвестных, двое из которых — в одежде доставщиков еды, один из них бейсбольной битой причинил телесные повреждения охраннику ЧОП… После чего неизвестные разбили витрины и стеллажи торгового зала, стекла в окнах, скрылись", — сказано в сообщении.
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