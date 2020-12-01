В Москве курьеры разгромили магазин

В Москве на улице Тверской-Ямской неизвестные в костюмах курьеров доставки еды разгромили стеллажи и витрины магазина.

Также нападавшие избили охранника. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.