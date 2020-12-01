Жителя Казани Радика Тагирова, известного как "поволжский маньяк", задержали 1 декабря. Его подозревают в убийстве 26 пенсионерок.

Задержанный уже начал давать признательные показания.

"Он находил жертв возле рынков и магазинов, следил за ними до дома, проникал в их квартиры. Все это маньяк делал, представляясь сотрудником управляющей компании, которому нужно проверить трубы", — сообщают в МВД России.