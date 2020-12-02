Очередной коррупционный скандал в Иркутске: задержан экс-прокурор

Транспортный прокурор Иркутской области Лев Чикичев за один день пережил два потрясения: его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и, как следствие, к названию должности добавилась приставка "экс".

По версии следователей, Чикичев содействовал китайским компаниям в вывозе из России — контрабандой, конечно — леса и пиломатериалов. Стоила "услуга" 10 млн рублей. Экс-прокурор успел до задержания получить лишь половину "гонорара".

Сегодня, 2 декабря, суд определит Чикичеву меру пресечения. Следователи настаивают на аресте.

"Эксперты в Иркутске уверены: статья "Мошенничество", по которой бывшего прокурора обвиняют, даёт основания полагать, что Чикичев на самом деле не собирался становиться в ряды контрабандистов, а "просто решил подзаработать на старость, перед выходом на пенсию", — пишет региональное издание "Байкал24".

К слову, напомним, буквально вчера в Иркутской области была задержана экс-глава регионального Минздрава. Об этом подробнее:

Экс-глава иркутского Минздрава задержана за мошенничество

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