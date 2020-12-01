Экс-глава иркутского Минздрава задержана за мошенничество

В Иркутской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержана экс-глава регионального Минздрава.

Наталью Ледяеву и её сына подозревают в хищении из бюджета около 25 млн при поставке медицинских масок.

Об этом сообщила пресс-служба Иркутского управления Следкома.

"Следствием установлено, что Наталия Ледяева, используя свое служебное положение, обеспечила создание условий для заключения минздравом Иркутской области государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов в учреждения здравоохранения", — говорится в сообщении.

В настоящее время Наталья Ледяева заключена под стражу и находится в СИЗО. У неё дома прошёл обыск.

Напомним, что уголовное дело по факту закупкок фальсифицированных масок на сумму в 40 млн рублей было возбуждено в Иркутске 12 ноября.

Тогда же в Минздраве прошли обыски, после чего Ледяева написала заявление "по собственному желанию", которое подписал глава региона Игорь Кобзев.