Полицейский в Москве выстрелил в 13-летнюю девочку

В Москве 13-летняя девочка получила ранение коленного сустава. В неё выстрелил сотрудник полиции.

Об этом сообщили журналисты телеканала РЕН ТВ. По их информации, у полицейского произошла ссора с матерью ребёнка. Из квартиры, где произошёл конфликт, слышались крики.

Сейчас девочка находится в больнице. Она заявила, что полицейский пытался к ней приставать. Сотрудника уже задержали.