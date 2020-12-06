В Москве 13-летняя девочка получила ранение коленного сустава. В неё выстрелил сотрудник полиции.
Об этом сообщили журналисты телеканала РЕН ТВ. По их информации, у полицейского произошла ссора с матерью ребёнка. Из квартиры, где произошёл конфликт, слышались крики.
Сейчас девочка находится в больнице. Она заявила, что полицейский пытался к ней приставать. Сотрудника уже задержали.
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