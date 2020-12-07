Лавров: конфликт в Карабахе выходит из горячей фазы

Договор о прекращении войны в Нагорном Карабахе, который был заключён 10 ноября при участии России, даёт свои плоды. В регионе уже завершены боевые действия.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.