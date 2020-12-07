Договор о прекращении войны в Нагорном Карабахе, который был заключён 10 ноября при участии России, даёт свои плоды. В регионе уже завершены боевые действия.
Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важное значение, которое сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом РФ 9 ноября и которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило и договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем и разблокировать все коммуникации – и хозяйственные, и транспортные", - объяснил глава МИД.
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