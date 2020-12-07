Историк-расчленитель Соколов тщательно спланировал убийство аспирантки

Историк-расчленитель Олег Соколов утверждал в суде, что находился в состоянии аффекта, когда выстрели в аспирантку Анастасию Ещенко. По его словам, он даже не целился и попал в девушку совершенно случайно.

Однако следствие обнаружило новые факты, которые полностью противоречат словам обвиняемого. Оказывается, за час до преступления Соколов уже искал место, где можно утопить останки своей возлюбленной. Об этом свидетельствует его история поиска в интернете.

Примечательно, что в момент поиска мест девушка был ещё жива.