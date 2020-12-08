За границей заинтересовались покупкой у России С-500 "Прометей"

За рубежом заинтересовались российскими новейшими системами ПВО-ПРО С-500 "Прометей".

Как сообщает РИА "Новости", об интересе иностранцев к российскому вооружению рассказал гендир корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

В частности известно, что новые С-500 интересны, в первую очередь тем странам, которые уже имеют на своём вооружении С-400 "Триумф". Однако, кто конкретно интересуется системами, Чемезов не уточнил.

Отмечается, что в настоящий момент системы С-400 "Триумф" уже стоят на вооружении Турции и Китая, а также контракт на поставку вооружения заключён с Индией.

Зенитно-ракетная система С-500 "Прометей" способна поражать как баллистические, так и аэродинамические цели, а кроме того, крылатые ракеты. Радиус поражения "Прометея" составляет около 600 километров.