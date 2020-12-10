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Сухопутные войска РФ проведут в 2021 году девять учений с иностранцами

Силовые структуры » Министерство обороны

Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков сообщил, что в 2021 году войска примут участие в девяти совместных с иностранными армиями учениях.

Как сообщает портал vpk.name, в будущем году состоятся совместные российско-алжирские и российско-ланкийское учения, манёвры с членами ОДКБ "Нерушимое братство — 2021" и "Рубеж-2021", а также учения "Мирная миссия — 2021", "Дружба-2021", "Индра-2021", "Ларос-2021" и "Селенга-2021".

Отмечается, что семь учений пройдут на территории России и ещё два за её пределами.

Главком также рассказал, что несмотря на пандемию коронавируса, задачи поставленные перед Сухопутными войсками на 2020 годы выполнены в полном объёме.

Автор: Максим Щегольков
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