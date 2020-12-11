Американские войска "на взводе" - готовы отражать удары Ирана

Американские войска, развернутые на Ближнем Востоке, находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы "ответить на возможную атаку со стороны Ирана".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственный источник в военном ведомстве США.

"На данный момент Пентагон внимательно следит за тревожными намеками на потенциальную подготовку атаки иранских ополченцев в Ираке", — цитирует издание его слова.

В Петагоне опасаются, что Тегеран может воспользоваться президентским переходом в США и выводом американских войск из Ирака и Афганистана, а также тем, что приближается годовщина убийства иранского генерала Кассема Сулеймани, погибшего в результате нападения США 2 января.

В последнее время, спустя почти год после удара иранскими баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад, в результате которого более 100 американских военных получили черепно-мозговые травмы, в Ираке участились ракетные обстрелы проиранских группировок.

В чём заключается "подготовка"

В четверг два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress совершили полет из США на Ближний Восток в качестве прямого сдерживающего сообщения для Ирана и вернулись на свою базу в Барксдейле в Луизиане.

Среди других подобных шагов в последние недели также отправка авианосца USS Nimitz обратно в регион и развертывание дополнительной эскадрильи истребителей из Европы.

"Здесь нет плана действий, есть план передачи сильной оборонительной позиции, которая дала бы паузу потенциальному противнику", — прокомментировал ситуацию источник Politico, добавив, что в настоящее время "разумно" проявлять силу на Ближнем Востоке.

Формально американские военные оправдывают развертывание своей военной техники, утверждая, что таким образом они демонстрируют свою приверженность своим союзникам в регионе и способствуют безопасности и стабильности в этом районе.

"Способность посылать стратегические бомбардировщики через полмира в рамках непрерывной миссии и быстро интегрировать их с несколькими региональными партнерами свидетельствует о наших тесных профессиональных отношениях и нашей общей приверженности региональной безопасности и стабильности", — говорит генерал Фрэнк Маккензи, командующий Центральным корпусом США по Ближнему Востоку.

Напомним, что две недели назад портал Axios со ссылкой на высокопоставленные израильские источники сообщил, что израильским силам обороны (ИДФ) было поручено подготовиться к возможному нападению США на Иран до того, как президент Дональд Трамп покинет свой пост.