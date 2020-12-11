Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик США

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил над американский самолёт разведчик над Беринговым морем.

Как сообщает "Российская газета", самолёт-разведчик RC-135 ВВС США был обнаружен российскими средствами контроля в нейтральных водах в Беринговом море. Отмечается, что американский самолёт двигался в направлении российской границы.

Дежурный по противовоздушной обороне перехватчик МиГ-31 сил Тихоокеанского флота был поднят в воздух. Экипаж идентифицировал цель как RC-135 и сопроводил его, а после разворота американского самолёта вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что российский экипаж действовал в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.