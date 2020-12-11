Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил над американский самолёт разведчик над Беринговым морем.
Как сообщает "Российская газета", самолёт-разведчик RC-135 ВВС США был обнаружен российскими средствами контроля в нейтральных водах в Беринговом море. Отмечается, что американский самолёт двигался в направлении российской границы.
Дежурный по противовоздушной обороне перехватчик МиГ-31 сил Тихоокеанского флота был поднят в воздух. Экипаж идентифицировал цель как RC-135 и сопроводил его, а после разворота американского самолёта вернулся на аэродром базирования.
Отмечается, что российский экипаж действовал в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.