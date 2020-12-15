Британия и США разрабатывают новый лёгкий танк для Пентагона

Предприятия США и Великобритании разрабатывают новый лёгкий танк для нужд Пентагона.

Как сообщает издание vpk-news.ru, тендер на разработку боевых машин был объявлен в 2018 году, конкурс выиграли британская компания BAE Systems и американская General Dynamics.

Американское военное ведомство проведёт испытания, двух лёгких танков, над которыми трудились компании. Испытания будут проводится на военной базе "Форт-Брэгг" в Северной Каролине.

Известно, что General Dynamics разрабатывает танк на базе БМП AJAX, однако бронемашина получит новые системы связи и управления. Штатная башня БМП заменена на башню танка M1 Abrams. Масса составляет 38 тонн.