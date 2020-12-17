ФБР: в кибератаке на правительство США "российский след" не обнаружен

США подверглись продолжительной и мощной кибератаке, затронувшей правительственные компьютерные сети.

И, как ранее рассказывала "Правда.Ру", первой и до вчерашнего дня единственной версией происходящего была "активность российских хакеров".

Однако, как следует из распространенного заявления директора национальной разведки, Федерального бюро расследований и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США, всё не так однозначно.

"Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем,версия о том, что что за ней стоят российские хакеры, пока подтверждения не находит", — отмечается в заявлении.

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