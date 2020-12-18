Обозначены сроки испытаний бронеавтомобиля "Атлет" 4х4

Названы сроки завершения государственных испытаний новейшего российского бронеавтомобиля "Атлет" 4×4.

Как сообщает издание topwar.ru, испытания "Атлета" стартуют весной 2021 года, а завершатся уже летом того же года.

Ожидается, что "Атлет" 4×4 станет альтернативой бронеавтомобилю "Тигр", который сегодня используется в вооружённых силах и силовых структурах.

"Атлет" — полноприводный пятидверный бронеавтомобиль, который имеет грузоподъёмность до 1,6 тонн. Машина оснащается антитравматическими креслами, имеет более совершенную в сравнении с "Тигром" противоминную защиту. Двигатель обладает мощностью в 240 лошадиных сил, автомобиль способен развивать скорость до 120 километров в час.