Названы сроки завершения государственных испытаний новейшего российского бронеавтомобиля "Атлет" 4×4.
Как сообщает издание topwar.ru, испытания "Атлета" стартуют весной 2021 года, а завершатся уже летом того же года.
Ожидается, что "Атлет" 4×4 станет альтернативой бронеавтомобилю "Тигр", который сегодня используется в вооружённых силах и силовых структурах.
"Атлет" — полноприводный пятидверный бронеавтомобиль, который имеет грузоподъёмность до 1,6 тонн. Машина оснащается антитравматическими креслами, имеет более совершенную в сравнении с "Тигром" противоминную защиту. Двигатель обладает мощностью в 240 лошадиных сил, автомобиль способен развивать скорость до 120 километров в час.
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