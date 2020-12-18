С космодрома "Восточный" стартовал "Союз-2.1б" с британскими спутниками

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками на борту стартовала с космодрома "Восточный".

Как сообщает издание topwar.ru, российская ракета выведет на орбиту 36 спутников британской компании OneWeb.

"Союз" стартовал с площадки 1С в 15:26. Отмечается, что запуск прошёл в штатном режиме.

Спутники на круговую орбиту на высоте 450 километров выведет разгонный блок "Фрегат". Спутники будут отделяться в девять этапов по четыре спутника.

Данный запуск ракеты является первым полностью коммерческим запуском с "Восточного". Всего в этом году было произведено 16 пусков российских ракет.