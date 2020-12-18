В Карабахе во время разминирования дороги погиб российский офицер группы разминирования Международного противоминного центра.
Как сообщает "Интерфакс", трагедия произошла 17 декабря. Во время разминирования участка дороги в районе селения Шуша произошло срабатывание взрывного устройства, в результате чего офицер получил тяжёлое ранение.
Раненному немедленно оказали необходимую медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученного ранения.
Отмечается, что министерство обороны окажет необходимую помощь семье погибшего.
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