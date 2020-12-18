Российский сапёр погиб при разминировании дороги в Карабахе

В Карабахе во время разминирования дороги погиб российский офицер группы разминирования Международного противоминного центра.

Как сообщает "Интерфакс", трагедия произошла 17 декабря. Во время разминирования участка дороги в районе селения Шуша произошло срабатывание взрывного устройства, в результате чего офицер получил тяжёлое ранение.

Раненному немедленно оказали необходимую медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученного ранения.

Отмечается, что министерство обороны окажет необходимую помощь семье погибшего.