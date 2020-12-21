Путин приравнял Северный флот к военным округам

Владимир Путин подписал указ, приравнивающий Северный флот к военным округам. Изменения вступят в силу в следующем году.

Как сообщает издание silovik.org, в связи с подписанием указа, с будущего года в России будет пять военно-административных округов: Северный флот, Центральный военный округ, Южный военный округ, Западный военный округ и Восточный военный округ.

В документе сказано, что с 1 января 2021 года Северный флот будет считаться "межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа".