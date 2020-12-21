МВД Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, сотрудничать ведомства будут по нескольким направлениям.
Как сообщает издание vpk.name, силовые структуры будут сотрудничать в сферах охраны общественного порядка и важных гособъектов, борьбе с экстремизмом и терроризмом, охраны спецгрузов, оборота оружия, противодействия преступности и другим.
Сотрудничество предполагает такие формы, как проведение сборов, семинаров, консультаций, конференций и совместных учений.
Отмечается, что соглашение предусматривает и развитие иных форм взаимодействия силовых ведомств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.