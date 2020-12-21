Росгвардия и МВД Белоруссии договорились о сотрудничестве

МВД Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, сотрудничать ведомства будут по нескольким направлениям.

Как сообщает издание vpk.name, силовые структуры будут сотрудничать в сферах охраны общественного порядка и важных гособъектов, борьбе с экстремизмом и терроризмом, охраны спецгрузов, оборота оружия, противодействия преступности и другим.

Сотрудничество предполагает такие формы, как проведение сборов, семинаров, консультаций, конференций и совместных учений.

Отмечается, что соглашение предусматривает и развитие иных форм взаимодействия силовых ведомств.