Путин присвоил Зиничеву звание генерала армии

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание генерала армии главе МЧС Евгению Зиничеву.

"Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу", — гласит соответствующий указ президента, опубликованный сегодня на официальном портале правовой информации.

Евгений Зиничев — министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он вступил в эту должность 18 мая 2018 года. Ранее работал в КГБ СССР, затем — в ФСБ. С 28 мая 2018 года является членом Совета безопасности РФ.