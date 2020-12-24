"Калашников" показал зенитную установку "Стрела-10М"

Концерн Калашников, создатель автомата АК-47, провел успешные испытания своей новой управляемой зенитной ракеты "Стрела".

Видео с испытаний, на котором огненный снаряд находит свою цель в темном небе, опубликовано в интернете.

На кадрах, отредактированных под драматический саундтрек, показана зенитная установка "Стрела-10М" на гусеничном шасси в действии на полигоне Донгуз в Оренбургской области России на границе с Казахстаном.

В ходе ночных испытаний система использовала современные управляемые ракеты Калашникова "Стрела-9М333" для поражения нескольких целей, имитирующих вражеские снаряды и самолеты.

По словам разработчиков, эта ракета способна сбивать низколетящие самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Она остается эффективной в любое время года и способна обходить несколько видов оптических помех, используемых для защиты летательных аппаратов.

"Стрела-9М333" превосходит другие аналогичные ракеты за счет большей гибкости своей системы самонаведения, которая может работать в контрастном, инфракрасном и интерференционном режимах", — рассказал гендиректор концерна "Калашников", Владимир Дмитриев.

После успешного завершения испытаний компания объявила о начале серийного производства ракет "Стрела" для российских военных.

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