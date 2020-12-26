2,5 миллиона жизней: МЧС России отмечает 30-летний юбилей

27 декабря отмечают свой профессиональный праздник российские спасатели. А объединяющее их ведомство — МЧС России — празднует 30-летний юбилей.

По воспоминаниям министра обороны РФ Сергея Шойгу, стоявшего у истоков создания российской спасательной службы и ставшего её первым руководителем, в первой зарплатной ведомости Российского корпуса спасателей было всего 17 фамилий. Сейчас в МЧС единой командой трудятся тысячи спасателей разных специальностей.

"Хочу поздравить пожарных и спасателей, лётчиков и горноспасателей, врачей и психологов, всех тех, кто своим ежедневным трудом и преданностью профессии заслужили уважение людей. Каждый из вас, не жалея сил, с честью выполняет свой профессиональный долг. Вы первыми приходите на помощь. Невзирая на опасность, вы боретесь со стихией", — поздравил сотрудников глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев.

Президент России Владимир Путин тоже поздравил спасателей с их профессиональным праздником и юбилеем ведомства.

"Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году", — сказал президент.

За 30 лет работы специалистами чрезвычайного ведомства было спасено более 2,5 миллиона человек.