2,5 миллиона жизней: МЧС России отмечает 30-летний юбилей

27 декабря отмечают свой профессиональный праздник российские спасатели. А объединяющее их ведомство — МЧС России — празднует 30-летний юбилей.
По воспоминаниям министра обороны РФ Сергея Шойгу, стоявшего у истоков создания российской спасательной службы и ставшего её первым руководителем, в первой зарплатной ведомости Российского корпуса спасателей было всего 17 фамилий. Сейчас в МЧС единой командой трудятся тысячи спасателей разных специальностей.
"Хочу поздравить пожарных и спасателей, лётчиков и горноспасателей, врачей и психологов, всех тех, кто своим ежедневным трудом и преданностью профессии заслужили уважение людей. Каждый из вас, не жалея сил, с честью выполняет свой профессиональный долг. Вы первыми приходите на помощь. Невзирая на опасность, вы боретесь со стихией", — поздравил сотрудников глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев.
Президент России Владимир Путин тоже поздравил спасателей с их профессиональным праздником и юбилеем ведомства.
"Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году", — сказал президент.
За 30 лет работы специалистами чрезвычайного ведомства было спасено более 2,5 миллиона человек.
"В целом мы спасаем за год от 100 до 200 тыс. человек — это целый районный центр", — рассказал ТАСС первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.
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