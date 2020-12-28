Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Завершено строительство "Северного потока-2" в водах ФРГ
Медведев обозначил положительное влияние РФ на безопасность в ЦАР
Россиян будут штрафовать за съёмку фильма в кинотеатре
Американский энтомолог обнаружил на снимках Марса насекомых и змей
Навальный ответит за госизмену
Гинцбург рассказал о сотрудничестве с AstraZeneca
Более 50% родителей заявили о беспрецедентном отставании школьников
Сомнолог назвал способ не проспать Новый год
Легкоступова хотела продать дом из-за долгов

Минобороны: США вышли из договоров, надеясь создать себе превосходство

Силовые структуры » Министерство обороны

Замминистра обороны РФ Александр Фомин обвинил Вашингтон в изменении приоритетов, отказе от стабильности и попытках добиться превосходства.

Минобороны: США вышли из договоров, надеясь создать себе превосходство

Именно это, по его мнению, двигало Госдепом и Пентагоном при принятии решений об отказе от соглашений о контроле над вооружениями, чтобы наращивать свой военный потенциал.

В интервью газете "Рекорд" Фомин выразил надежду, что США изменят свою позицию, как только избранный президент Джо Байден вступит в должность в январе.

"Соединенные Штаты уже давно продвигают политику, направленную на наращивание своей военной мощи, — сказал военный чиновник. - Под надуманными предлогами американская сторона отказывается от своих обязательств по договору о контроле над вооружениями, которые препятствуют достижению глобального господства."

В частности, Фомин отметил выход США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году и Договора о ядерных силах средней дальности (РСМД) в 2019 году. Кремль поддержал оба договора и продолжает настаивать на контроле над вооружениями между двумя сверхдержавами. При выходе из РСМД Вашингтон обвинил Россию в нарушении соглашения, утверждая, что российская ракета 9М729 нарушает правила.

Теперь США больше не являются частью РСМД, Россия настаивает на договоре не развертывать ракеты средней и малой дальности, предупреждая, что в противном случае примет "адекватные ответные меры".

Что касается нового СНВ, до запуска которого осталось менее шести недель, то Фомин отметил, что Россия неоднократно обращалась к США с просьбой продлить действие договора, чтобы начать работу над новым соглашением с учетом озабоченностей как Вашингтона, так и Москвы.

"Как я уже сказал, у американской стороны есть другие приоритеты, и поэтому они не проявляют никакого интереса к продлению Договора СНВ."

Победивший на президентских выборах в США Джо Байден выразил свою поддержку новому старту и раскритиковал нынешнего действующего президента за выход из сделки. Как только он вступит в должность 20 января, у него будет две недели, чтобы договориться с Кремлем о продлении срока.

"В связи с текущей политической ситуацией в Соединенных Штатах мы не можем исключить возможность того, что американская позиция по этому вопросу может измениться", — заключил Фомин.

Напомним, 5 февраля 2021 года истекает срок действия нового договора о сокращении ядерных вооружений СНВ между США и Россией, и президент Дональд Трамп считает его условия несправедливыми по отношению к Вашингтону и поэтому не продлевает его. Нежелание Америки продлевать соглашение является последним в серии сделок, которым Белый дом положил конец.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Минобороны: США вышли из договоров, надеясь создать себе превосходство
На урале задержан бывший схимонах Сергий
Критиков разочаровал фильм Чарли Брукера "Смерть 2020"
Завершено строительство "Северного потока-2" в водах ФРГ
Медведев обозначил положительное влияние РФ на безопасность в ЦАР
США — страна третьего мира
"Центр армянской диаспоры": новая возможность интенсификации отношений Армении с диаспорой
Россия включается в лунную гонку
Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий?
Как стать иноагентом и не пропасть поодиночке
Популярное
Хоккей. Последние новости
В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021

В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.

В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Артистка в реанимации
Российский шоу-бизнес
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Артистка в реанимации
Здоровье
Продукты, которые должны входить в рацион после 60 лет
Новости Абакана
Отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками
Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров Василий Амирджанов Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий? Василий Амирджанов Любовь Степушова Болгарию обвинили в тайном военном сотрудничестве с Россией Любовь Степушова
Комментарии
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Голикова сделала прививку от коронавируса
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
"Развелось блогеров": Птушкин рассказал о работе с Ивлеевой
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
Возможность гражданской войны в США и раскол НАТО
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Новый Свет переписывает историю по граблям Старого
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников