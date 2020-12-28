Минобороны: США вышли из договоров, надеясь создать себе превосходство

Замминистра обороны РФ Александр Фомин обвинил Вашингтон в изменении приоритетов, отказе от стабильности и попытках добиться превосходства.

Именно это, по его мнению, двигало Госдепом и Пентагоном при принятии решений об отказе от соглашений о контроле над вооружениями, чтобы наращивать свой военный потенциал.

В интервью газете "Рекорд" Фомин выразил надежду, что США изменят свою позицию, как только избранный президент Джо Байден вступит в должность в январе.

"Соединенные Штаты уже давно продвигают политику, направленную на наращивание своей военной мощи, — сказал военный чиновник. - Под надуманными предлогами американская сторона отказывается от своих обязательств по договору о контроле над вооружениями, которые препятствуют достижению глобального господства."

В частности, Фомин отметил выход США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году и Договора о ядерных силах средней дальности (РСМД) в 2019 году. Кремль поддержал оба договора и продолжает настаивать на контроле над вооружениями между двумя сверхдержавами. При выходе из РСМД Вашингтон обвинил Россию в нарушении соглашения, утверждая, что российская ракета 9М729 нарушает правила.

Теперь США больше не являются частью РСМД, Россия настаивает на договоре не развертывать ракеты средней и малой дальности, предупреждая, что в противном случае примет "адекватные ответные меры".

Что касается нового СНВ, до запуска которого осталось менее шести недель, то Фомин отметил, что Россия неоднократно обращалась к США с просьбой продлить действие договора, чтобы начать работу над новым соглашением с учетом озабоченностей как Вашингтона, так и Москвы.

"Как я уже сказал, у американской стороны есть другие приоритеты, и поэтому они не проявляют никакого интереса к продлению Договора СНВ."

Победивший на президентских выборах в США Джо Байден выразил свою поддержку новому старту и раскритиковал нынешнего действующего президента за выход из сделки. Как только он вступит в должность 20 января, у него будет две недели, чтобы договориться с Кремлем о продлении срока.

"В связи с текущей политической ситуацией в Соединенных Штатах мы не можем исключить возможность того, что американская позиция по этому вопросу может измениться", — заключил Фомин.

Напомним, 5 февраля 2021 года истекает срок действия нового договора о сокращении ядерных вооружений СНВ между США и Россией, и президент Дональд Трамп считает его условия несправедливыми по отношению к Вашингтону и поэтому не продлевает его. Нежелание Америки продлевать соглашение является последним в серии сделок, которым Белый дом положил конец.