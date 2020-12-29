Следственный комитет России направил ходатайство в Басманный суд Москвы, в котором попросил арестовать задержанного отца Сергия (Николая Романова).
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Романова Николая в виде заключения под стражу", — рассказала представитель суда.
Напомним, Романов был задержан в ночь на 29 декабря за склонение к самоубийству и другим преступлениям.
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