СК настаивает на аресте отца Сергия

Следственный комитет России направил ходатайство в Басманный суд Москвы, в котором попросил арестовать задержанного отца Сергия (Николая Романова).

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Романова Николая в виде заключения под стражу", — рассказала представитель суда.

Напомним, Романов был задержан в ночь на 29 декабря за склонение к самоубийству и другим преступлениям.