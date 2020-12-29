МЧС, Росгвардию и ФСИН могут подключить к военной ипотеке

В Совете Федерации обсудили включение МЧС, Росгвардии и ФСИН в программу военной ипотеки.

Как сообщает издание vpk. name, вопрос обсудили на заседании в Комитете Совфеда по обороне и безопасности. Отмечается, что и сенаторы, и представители силовых ведомств поддерживают данное нововведение. Его одобрила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В настоящее время ведётся предварительная работа по созданию механизмов реализации данной программы. Правительство поручило представителям заинтересованных ведомств до 1 марта представить предложения по использованию механизмов накопительной системы в структурах.

В то же время глава "Росвоенипотеки" Константин Ярославцев отметил, что в программу не будут включены все сотрудники ФСИН, МЧС и Росгвардии. Речь идёт только об отдельных категориях сотрудников данных ведомств.