Псковские десантники провели боевые дневные и ночные стрельбы

Личные составы взводов десантно-штурмового батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ провели боевые стрельбы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, манёвры проходили на полигоне Струги Красные.

Военнослужащие отработали порядок действий при ведении боя в дневных и ночных условиях. Одной из задач стоялодостижение максимальной слаженности в работе подразделений.

В ходе учений было отработано управление личным составом в условиях, максимально приближенных к боевым, с применением бронетехники нового поколения БМД-4М и автоматов АК-12.

Десантники отработали ведение огня с ходу во время наступления, а также в обороне поразили цели из штатного вооружения БМД-4М, стрелкового оружия и гранатомётов на расстоянии от 300 до 2500 метров.