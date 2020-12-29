Личные составы взводов десантно-штурмового батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ провели боевые стрельбы.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, манёвры проходили на полигоне Струги Красные.
Военнослужащие отработали порядок действий при ведении боя в дневных и ночных условиях. Одной из задач стоялодостижение максимальной слаженности в работе подразделений.
В ходе учений было отработано управление личным составом в условиях, максимально приближенных к боевым, с применением бронетехники нового поколения БМД-4М и автоматов АК-12.
Десантники отработали ведение огня с ходу во время наступления, а также в обороне поразили цели из штатного вооружения БМД-4М, стрелкового оружия и гранатомётов на расстоянии от 300 до 2500 метров.
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